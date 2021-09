Zeugen gesucht

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Hügelsheim

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen in Bezug auf einen Verkehrsunfall in Iffezheim am Dienstagabend. Der Verursacher wird in einem blauen VW Sharan vermutet, der mutmaßlich ein geparktes Auto beschädigt haben soll.