Nikolaus-Kopernikus-Schule

Warum die Schulsozialarbeit nicht nur in Hügelsheim so wichtig ist

„Schulsozialarbeit sollte es an jeder Schule geben“, sagt Sozialpädagogin Jessica Hillert. An der Nikolaus-Kopernikus-Schule in Hügelsheim ist diese bereits seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit.