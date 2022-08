Menschlichkeit zum Mitnehmen: Der Inhaber eines Pferdehofs in Hügelsheim hat nach der Begegnung mit einem durstigem Radfahrer Wasser für Menschen und Tiere an drei verschiedenen Stationen aufgestellt.

Manchmal kann es so einfach sein. Die gute Tat, die dem anderen den Tag versüßt, liegt zuweilen nur eine Idee entfernt. Und die hilft nicht nur, das Verlangen nach ein bisschen Menschlichkeit zu stillen, sondern manchmal auch etwas, das so trivial und doch so wichtig ist: den Durst!

Radfahrer kann seinen Durst an Pferdekoppel in Hügelsheim löschen

Wer kennt ihn nicht? Die Verfasserin dieser Zeilen auf jeden Fall. Denn sie ergründet nicht nur leidenschaftlich gerne schmale Pfade auf den wildesten Wanderwegen, sondern unterschätzt dabei auch regelmäßig, wie schnell sich der mitgebrachte Wasservorrat leert. Da kommt es nicht selten vor, dass ein Wandererlebnis nicht nur mit besonderen Eindrücken endet, sondern auch mit..., genau, Durst!

So oder so ähnlich muss es auch dem etwas älteren Fahrradfahrer ergangen sein, dessen Tour ihn vor wenigen Tagen an der Pferdekoppel von Hartmut Rösinger in Hügelsheim vorbeigeführt hat. Genau zum richtigen Zeitpunkt.

Denn während sich der Radler bei den hochsommerlichen Temperaturen wohl etwas übernommen hatte, war Rösinger gerade mit Lkw plus Wassertank an der Koppel zugegen. Dort fragte der Fahrradfahrer, ob er sich etwas erfrischen könne und legte damit den Grundstein für die gute Tat.

Das ist ja wirklich kein großer Aufwand, so was könnte jeder machen. Hartmut Rösinger, Besitzer der Pferdekoppel

„Es ist ja jedem von uns schon so gegangen“, sagt Rösinger gegenüber dieser Zeitung. Nach der Begegnung beschließt er, an drei verschiedenen Stellen in der Gegend Wasserflaschen und -bottiche aufzustellen – für Mensch und Tier. Selbst die Kleinsten kommen nicht zu kurz.

Nicht nur Pferde und Hunde würden sich dort erfrischen, auch Vögel und Insekten nutzten die kleine Oase, in der er extra auch eine Ausstiegshilfe für sie platzierte. Mindestens eine Person habe sich bereits mit einer Wasserflasche erfrischt, vor allem aber die Bottiche würden gut genutzt, berichtet Rösinger, der sie seither jeden Tag wieder auffüllt.

„Das ist ja wirklich kein großer Aufwand, so was könnte jeder machen“, sagt er und hofft auf Nachahmer. Die Idee ist in der Region bereits erprobt. So haben auch die Stadtwerke Rastatt bereits mehrere Male mit ihrem Trinkwassermobil Station am Marktplatz gemacht, außerdem sieht man in den sozialen Netzwerken immer wieder Bilder von Erfrischungs-Stationen für Paketboten und Co.

Ein Blick auf den Wetterbericht zeigt: Sie werden sicherlich noch eine Weile gebraucht. Vor allem auch auf Wanderwegen, kommt der Verfasserin da natürlich direkt in den Sinn – ein kleiner eigennütziger Gedanke steckt da vielleicht auch dahinter.