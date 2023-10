Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagmittag in Hügelsheim mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt.

Ein 49-jähriger Motorradfahrer und ein 13-jähriger Fahrradfahrer sind am Donnerstagmittag am Grand Centre Ring in Hügelsheim zusammengestoßen und gestürzt. Die Polizei teilte mit, dass der Fahrradfahrer mit leichten Blessuren davonkam, während sich der Motorradfahrer schwer verletzte.

Der Motorradfahrer hatte dem Radfahrer die Vorfahrt genommen

Gegen 16.40 Uhr nahm der Motorradfahrer, der von der Victoria Straße kam, dem 13-Jährigen die Vorfahrt, weshalb es zu dem Unfall kam. Der Schwerverletzte kam im Anschluss in eine Klinik.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.