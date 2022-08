Hoher Spaßfaktor: Hunde erfreuen Senioren in Rastatt

Hannelore Olschimke sitzt erwartungsvoll auf ihrem Stuhl. Gleich erlebt sie eine Premiere in den Räumen der Tagespflege des DRK-Seniorenzentrums an der Murg.

Über ein Dutzend Seniorinnen warten im Kreis. Dann stürmen sie geradezu mit Feuereifer herein: Lissy, Lilly, Becky und Julie – allesamt eher klein gewachsene Hunde, die ordentlich für Wirbel sorgen.

Hannelore Olschimke blickt indessen mit der Routine einer erfahrenen Hundebesitzerin auf das amüsante Geschehen „Ich habe selbst einen Yorkshire Terrier zu Hause“, sagt sie und ergänzt: „Ich finde es toll, dass die Hunde uns hier besuchen, das sorgt doch für Abwechslung und Unterhaltung.“

Genau das ist auch das Ziel von Angela Ledwina. Sie leitet seit elf Jahren in der Nachfolge von Annegret Klimek den ehrenamtlichen Hundebesuchsdienst des DRK-Ortsvereins.

Bislang hatte sich dieses Angebot nur auf die Räume des Martha-Jäger-Hauses beschränkt. Nun wird der Dienst auf Anregung von DRK-Kreisgeschäftsführer Stefan Leiber-Pfeffinger noch ausgebaut und auch in der Tagespflegeeinrichtung des Seniorenzentrums an der Murg angeboten. „An jedem dritten Montag im Monat sind wir hier“, sagt Ledwina. Fast alle der 16 Tagesgäste lassen sich diese Begegnung der besonderen Art nicht entgehen, wobei viele aus ihrer häuslichen Umgebung schon mit Hunden vertraut sind.

