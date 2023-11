Iffezheim und Rastatt eröffnen die Weihnachtsmarkt-Saison

Selbstgebasteltes und Kunsthandwerk, Glühweinduft und kulinarische Leckereien, das alles bieten die Weihnachtsmärkte in und um Rastatt. Den Auftakt machen Iffezheim und Rastatt.

Die Turffreunde Baden machen den Auftakt des Weihnachtsmarkt-Reigens rund um Rastatt. Sie veranstalten am Samstag, 25. November, von 11 bis circa 20 Uhr ihren Adventsmarkt im Boxendorf Iffezheim. Ein besonderes Ambiente erhält der Markt durch die Verkaufsstände in den Pferdeboxen der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG), An der Rennbahn 1.

Erwartet werden 30 Aussteller mit Dekoartikeln, Imkerprodukten, regionalen Wurst- und Fleischwaren und geräuchertem Fisch. Für das leibliche Wohl sorgen der Verein Turffreunde Baden, die Kantine im Boxendorf und der Reitverein Iffezheim.

Kunsthandwerker, Musik und Kinderprogramm in Rastatt

Weiter geht es mit dem Rastatter Weihnachtsmarkt, der am Montag, 27. November, um 18 Uhr eröffnet wird. Dabei wird ein großer weihnachtlicher Gewürzkuchen angeschnitten, der aus der Konditorei des Schlosscafés Favorite in Förch stammt. Der Erlös kommt der Spenden-Aktion „Kinder unterm Regenbogen“ zugute. Ab 18.15 Uhr spielt die Stadtkapelle, um 19 Uhr sorgt der Niederbühler DJ Fetz für Musik.

Bis Samstag, 23. Dezember, sorgen weihnachtlich dekorierte Buden zwischen Historischem Rathaus und Stadtkirche St. Alexander gepaart mit einem festlich illuminierten Lichterzauber für ein stimmungsvolles Ambiente in der Innenstadt. Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr.

Wunschbaum-Aktion in Kooperation mit dem Diakonischen Werk

Die Besucher können Kunsthandwerkern bei der Arbeit über die Schulter schauen und finden liebevoll handgefertigte Produkte sowie ein großes kulinarisches Angebot. In der Marktmitte gibt es wieder eine Bühne, auf der täglich ein Musikprogramm stattfindet. Erstmals dabei ist Mario Wittler mit seinem Glühwein-Garten.

In Kooperation mit dem Diakonischen Werk findet wieder die „Aktion Wunschbaum Rastatt“ statt. Am Tannenbaum im Eingangsbereich der Stadtkirche St. Alexander hängen Geschenkewünsche mit einem Maximalwert von 15 Euro von Kindern aus hilfsbedürftigen Familien. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, nimmt sich eine Wunschkarte, besorgt das Geschenk und gibt es bis 12. Dezember bei Senger Moden, Kaiserstraße 35, direkt am Rastatter Marktplatz ab.

Neben einem Karussell dreht auch die wohl schönste Kindereisenbahn der Region munter ihre Runden. Erstmals seit 2019 wird wieder die Kinderaktionshütte am Rathaus aufgebaut. Die kleinen Besucher erwartet dort ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm.

Parkmöglichkeiten: Auf dem Festplatz „Zur Friedrichsfeste“ kann man sein Auto gratis abstellen. Der Weihnachtsmarkt ist in rund fünf Minuten Gehzeit erreichbar. Die öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt können wochentags ab 17 Uhr und samstags ab 13 Uhr kostenlos genutzt werden. Außerdem gibt es: Parkhaus Schloss-Galerie, Öffnungszeiten Montag bis Sonntag 5.30 bis 0.30 Uhr (Ausfahrt ist immer möglich); Tiefgarage Badner Halle: Öffnungszeiten Montag bis Samstag 7 bis 19.30 Uhr; Sparkassen-Tiefgarage: rund um die Uhr geöffnet. Parkhaus Modepark Röther: Öffnungszeiten Montag bis Samstag, 9 bis 20 Uhr. Die ersten zwei Stunden sind frei, danach 50 Cent pro Stunde.