10 Jahre Outlet in Roppenheim: Diese Sorgen waren unbegründet

Das The-Style-Outlet-Projekt in Roppenheim entstand nach langer Planungsphase letztendlich aus einem Joint Venture der Immobiliengruppen Neinver (Spanien) und MAB Development, Tochtergesellschaft der niederländischen Rabo Real Estate Group, auf einem ehemals landwirtschaftlichen Areal und lediglich einen Steinwurf entfernt vom Rheinübergang Iffezheim.

Zuvor hatten sich mehrere andere Investoren dafür interessiert, jedoch wieder Abstand genommen. 2015 erwarb die TH Real Estate (inzwischen Nuveen Real Estate) als strategischer Partner einen 50-Prozent-Anteil am Outlet, nachdem ein Jahr zuvor bereits Neinver die Joint-Venture-Anteile von MAB übernommen hatte.

Neinver ist der zweitgrößte Betreiber von Outlets in Europa, fokussiert sich seit 1969 auf die Verwaltung und Entwicklung sowie den Erwerb unterschiedlichster Immobilien und ist auf Handel und Logistik spezialisiert. Das Unternehmen betreibt zusammen mit mehreren aktuell entwickelten Projekten insgesamt 18 Outlets, sechs Shopping Center und mehr als 800 nationale und internationale Einzelhandelsgeschäfte in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Polen und Niederlande.

615 Arbeitsplätze in Roppenheim

Hierzulande gehört unter anderem Zweibrücken zum Portfolio. 2019 erreichte Neinver mit seinen Outlets erstmals einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Im Center bei Roppenheim werden in mehr als 100 Shops und Geschäften französische, deutsche und internationale Marken aus den Bereichen Mode, Sport, Accessoires und Einrichtung angeboten – in der Regel aus Kollektionen des Vorjahres mit einem Preisnachlass.

Das im Stile eines traditionellen elsässischen Dorfs gebaute Outlet verfügt über eine Miet- beziehungsweise Verkaufsfläche von 27.280 Quadratmetern sowie über mehr als 50.000 Quadratmeter Grünflächen. Momentan bietet es 615 Arbeitsplätze. Anfänglich war Neinver von 750 direkten Arbeitsplätzen in den Geschäften, Restaurants und im Dienstleistungsbereich ausgegangen.

Über das Investitionsvolumen für das Markendorf, das dem Vernehmen nach bei mehr als 100 Millionen Euro lag, machte das Unternehmen von Anfang an keine konkreten Angaben. Für die Investoren war insbesondere die außergewöhnliche Lage des Outlets mit einem zum Start projektierten Einzugsgebiet von etwa 8,4 Millionen potenziellen Kunden, in der Mehrzahl aus Frankreich und Deutschland, verlockend.

2019 kamen zwei Millionen Besucher

Im Jahr 2019 – also der Vor-Corona-Zeit - wurden nach Angaben des Betreibers rund zwei Millionen Besucher gezählt. Schon in der Planungsphase war das Vorhaben auf deutscher Seite, aber auch im Elsass, heftig umstritten. Es erreichte in Frankreich sogar höchste Regierungskreise, als der damalige Karlsruher Oberbürgermeister Heinz Fenrich bei Staatspräsident Jacques Chirac persönlich intervenierte.

Auf deutscher Seite befürchtete man, der innerstädtische Einzelhandel würde massiv unter der Neuansiedlung leiden. Jahre zuvor war deshalb bereits der Vorstoß für ein Outlet-Projekt auf dem Areal des Baden-Airparks gescheitert.

Im Fall Roppenheim ging der Regionalverband Mittlerer Oberrhein (RMVO) gemeinsam mit dem Handelsverband BAG rechtlich gegen das Projekt vor. Auch der elsässische Einzelhandelsverband schloss sich an. Dort hatte zunächst die „Kommission für Handelsflächen“ im Departement Bas-Rhin das Projekt im Juni 2004 abgelehnt, der Nationale Ausschuss in Paris erklärte es im November desselben Jahres aber für zulässig.

Widerstand gegen Markendorf ist abgeebt

Die Klagen gegen das Markendorf blieben letztlich ohne Erfolg. Das oberste französische Gericht, der Conseil d’Etat, wies sie im Mai 2006 ab. Daraufhin sah der RVMO das Klima der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Pamina-Raum belastet.

Die eigentlichen Verlierer dieses Schiedsspruches, so sagte der damalige Verbandsdirektor Gerd Hager, sei der Einzelhandel in den Innenstädten, auf deutscher wie auf elsässischer Seite. „Es ist ein klarer Weg gegen attraktive Innenstädte mit einer funktionierenden Einzelhandelslandschaft“, so Hager.

Zehn Jahre später werden zwar immer noch vereinzelt kritische Stimmen laut, aber der Widerstand ist deutlich abgeebbt. „Es hat sich eingespielt“, sagt Roland Fitterer, Präsident des Handelsverbands Südbaden, mit Blick auf die Konkurrenzsituation. Fitterer, der auch Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe ist, sieht solche Center auf der grünen Wiese dennoch als eine Gefahr für den innerstädtischen Handel – insbesondere für den Modebereich.

Pandemie verstärkt Konkurrenzdruck wieder

Zwar würden in Roppenheim vornehmlich französische Marken angeboten, dennoch leide der deutsche Handel unter dem zunehmenden Konkurrenzdruck. Vor allem kleinere und mittlere Betriebe hätten mit geringen Margen bei gleichzeitig steigenden Kosten zu kämpfen.

Die Corona-Pandemie habe die Situation noch verschärft, nicht wenige Händler hätten unter dem Kostendruck vor allem an ihrer Altersvorsorge gespart, was letztlich fatale Folgen haben könnte. „Wir versuchen uns als Verband hier verstärkt einzubringen“, so Fitterer.

Fazit: Das Outlet Roppenheim bleibt auch in Zukunft im Fokus.

Bisher keine Erweiterung der Verkaufsfläche

Eine Anfang 2019 auf deutscher Seite befürchtete Erweiterung mit einer Verdoppelung der Verkaufsfläche hat sich bislang nicht bestätigt. Damals hatte die Gemeinde Roppenheim neue Gewerbeflächen ausgewiesen – allerdings nicht im konkreten Zusammenhang mit dem Outlet. „Wir sind aber weiterhin sehr wachsam und beobachten genau, was dort passiert“, so Fitterer.

Auch das erwartete dauerhafte Verkehrschaos am Nadelöhr Staufstufe Iffezheim ist weitgehend ausgeblieben. Lediglich zu Stoßzeiten oder während Bauarbeiten kommt es dort – insbesondere wegen des zunehmenden grenzüberschreitenden Lkw-Verkehrs – zu Problemen.