Seit Montagmorgen sind Angehörige und die Polizei auf der Suche nach dem 41-jährigen Daniel M. aus Iffezheim. Der Vermisste hatte seine Wohnung am Morgen mit unbekanntem Ziel verlassen.

Er dürfte mit einem schwarzen Mercedes der E-Klasse und Rastatter Zulassung unterwegs sein, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei am Montagnachmittag. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, so die Polizei weiter.

So sieht der Vermisste aus

Bisherige Fahndungsmaßnahmen haben nicht zum Antreffen des 41-Jährigen geführt. Daniel M. ist 178 Zentimeter groß, hat eine stämmige Figur und kurze, braune, Haare. Er ist mit einer grauen Jogginghose und Asics-Sportschuhen bekleidet.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten werden unter der Notrufnummer ‘110’ oder an die Beamten des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer: 0781 21-2820 erbeten.