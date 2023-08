„Adjö“ gewinnt die „BNN Trophy“ auf der Rennbahn in Iffezheim

Die Stute „Adjö“ hat vor 8.400 Zuschauern für den Stall „Frankie & Friends“ die „BNN Trophy“ gewonnen. Andreas Hebe und Teresa Hermann übergaben auf der Galopprennbahn in Iffezheim die Ehrenpreise.

Kein Galopprennen ist wie das andere. Hinter jedem verbergen sich Geschichten, die von Menschen oder Pferden handeln, die erheitern oder zu Herzen gehen. Gleich mehrere solcher Geschichten, die das Leben schreibt, hat am ersten Renntag der Großen Woche die „BNN Trophy“ geliefert. Die vierjährige Stute „Adjö“ siegte am Samstag vor 8.400 Zuschauern für den Stall „Frankie & Friends“ in dem Ausgleich IV-Rennen über 2.000 Meter.

Es war der erste Sieg der zehnköpfigen Besitzergemeinschaft in Iffezheim. Auch für die 26-jährige Amateurrennreiterin Nina Baltromei war es eine „emotionale Premiere“, wie sagte. „Alles lief nach Plan. Ich konnte mich prima führen lassen und mein Pferd zog bestens durch“, berichtete Baltromei nach ihrem ersten Erfolg im Rennsattel eines Vollblüters auf der Iffezheimer Rennbahn.

Erster Iffezheim-Treffer für Besitzer und Reiterin

Die von Yasmin Almenräder in Mülheim trainierte Stute verwies „Ballindinas“ mit Maxim Pecheur und „Freischütz“ mit Adrie de Vries auf die Plätze zwei und drei. Die Trainerin konnte den Sieg von „Adjö“ allerdings nicht live mitverfolgen. Denn Almenräder steckte nach einer Reifenpanne auf der Autobahn fest. Sie verpasste damit einen Klasseritt von Baltromei, die sich lange führen ließ und innen auf der Zielgeraden jeden Meter sparte.

Über den ersten Iffezheim-Erfolg für die Besitzergemeinschaft jubelte nicht nur „Frankie“ Frank Schmitz, der für die BNN eine Zeit lang über den Galoppsport in Iffezheim berichtet hat. Es jubelte auch Miteigner Rainer Hilbring aus Köln. „Für mich hat das 35-jährige Warten auf einen Iffezheim-Treffer mit diesem Tag ein Ende.“

Hermann und Hebe übergeben die Ehrenpreise

Mit den Siegern freuten sich Teresa Hermann und Andreas Hebe. Die bei den BNN für Marketing, Veranstaltungen und KSC-Sponsoring zuständige Projektmanagerin und der Leiter der Geschäftsstellen Baden-Baden, Rastatt und Gaggenau übergaben bei der Siegerehrung die Ehrenpreise an das siegreiche Team.

„Es war schon bewundernswert, wie sich die Amateurrennreiterin ohne Gewichtsvorteil gegen die Profi-Konkurrenz durchgesetzt hat“, betonten Hermann und Hebe. Premiere feierte die „BNN Trophy“ im Jahr 2020.