Schleusenvorhafen Iffezheim

Arbeitsschiff droht in Iffezheim zu sinken

Bei einem Schiffsunfall am Donnerstag in Iffezheim drohte ein Arbeitsboot zu sinken. Die Feuerwehr hat das Boot stabilisiert. Daraufhin barg ein Kran das Arbeitsboot. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.