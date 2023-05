Baden Galopp verspricht in Iffezheim drei spannende Renntage

Boxen auf zum Saisonauftakt auf der Galopprennbahn Iffezheim: Das Frühjahrsmeeting vom 18. bis 21. Mai steht vor der Tür. Worauf sich die Galoppsportfans ab Christi Himmelfahrt freuen dürfen, war am Montag bei einer Pressekonferenz zu erfahren.

Baden-Galopp-Geschäftsführer Stephan Buchner zeigte sich im Rückblick „insgesamt zufrieden“ mit der abgelaufenen Saison 2022, die 87.650 Zuschauer auf das Hippodrom lockte. Als Herausforderungen 2023 nannte er die gestiegenen Personal- und Energiepreise. Schon jetzt freue er sich auf die Große Woche ab 26. August und den 153. Großen Preis von Baden am 3. September, der erstmals mit 400.000 Euro dotiert sein wird.

Einen Winterzauberrenntag wie Ende 2022 wird es nicht mehr geben. „Das war ein Experiment. Am Ende überwogen die Nachteile“, sagte Buchner, der zum Frühjahrsmeeting hochklassigen Galopprennsport und ein attraktives Rahmenprogramm verspricht.

28 Rennen beim Frühjahrsmeeting

Am Donnerstag, Samstag und Sonntag warten auf die Galoppsportfans nach Auskunft von Galopp-Experte Michael Hähn 28 Rennen. „Darunter je drei Gruppe- und Listenrennen.“ Der Veranstalter schütte ein Gesamtpreisgeld von rund 560.000 Euro inklusive Züchterprämien aus. Meetings-Höhepunkt ist am Sonntag der „Große Preis der Badischen Wirtschaft“ (Gruppe II).

Die sportlichen Highlights am Donnerstag und Samstag sind die 45. Kronimus Badener Meile (Gruppe III) und das „Japan Racing Association-Derby-Trial“ (Gruppe III). Am Donnerstag und Samstag öffnet der Platz um 12 Uhr (erster Start: 13.30 Uhr), am „PMU-Sonntag“ bereits um 10 Uhr (erster Start: 11.20 Uhr). Auf garantierte Gewinn-Ausschüttungen dürfen sich die Wetter bei den insgesamt sieben Viererwetten und der am Sonntag ausgespielten „7 gewinnt“!-Wette freuen.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Über das Rahmenprogramm informierte Eventmanagerin Celina Zindler. Am Himmelfahrtstag, 18. Mai, ist Kinder- und Familientag. Die kleinen Gäste erwarte ein buntes Programm mit Mal- und Bastelaktionen, Hüpfburg, Kinderschminken und Fotoaktion. Passend zum Vatertag lädt Baden Galopp ab 12 Uhr zu einer Freibieraktion ein. „Einmal wie ein Jockey reiten“ können die Besucher dank „Miss Iffi“.

Das elektrische Übungsrennpferd hat Baden Galopp neu angeschafft. Nach dem dritten Rennen geht auf dem Geläuf das traditionelle „Maskottchen-Rennen“ mit 15 Teilnehmern über die Bühne. Für die kleinen Gäste wird es laut Zindler erstmals eine Kinderwette geben. „Zu gewinnen gibt’s einen Geschenkkorb.“ Am Abend steigt eine After Race-Party mit DJ Björn Weber in der „Beach Area“.

Der Sonntag, 21. Mai, steht unter dem Motto „Badische Wirtschaft meets Herzenssache“. Neben der Rennbahn wollen die Partner des „Preises der Badischen Wirtschaft“ auch den Verein „Herzenssache“ unterstützen. „Der Erlös der Spendenaktion geht an drei Projekte in der Region“, berichtete Marketingleiterin Patricia Rotering. Sie stellte auch das neue Cateringkonzept für die Bénazet Tribüne vor. „Champions‘- und Sponsors‘ Club werden ab jetzt von dem Baden-Badener Gastronomen Peter Schreck betreut.“

Am rennfreien Freitag, 19. Mai, lädt die Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) ab 11 Uhr zur Frühjahrs-Auktion ein. Geschäftsführer Klaus Eulenberger berichtete von 73 Pferden, die unter den Hammer kommen sollen. Bereits am Donnerstag, 18. Mai, findet ab 9.30 Uhr eine „Breeze-Up“ mit Probegalopps von etwa 25 zweijährigen Pferden auf der Rennbahn statt.