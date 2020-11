Gerhard Schöningh, Besitzer der Rennbahn Berlin-Hoppegarten, will sich möglicherweise an der Rennbahn Baden-Baden-Iffezheim beteiligen. Auf jeden Fall entwickelt er, unterstützt vom Kölner Dachverband, derzeit einen Ansatz für einen „rennbahnübergreifenden Betrieb“. Parallel dazu gibt es Bemühungen um eine regionale Lösung.

Die deutschen Rennbahnen, die stark von Sponsoren, Mäzenen, Wetteinnahmen, Nenn- und Eintrittsgeldern abhängig sind, stehen nicht erst seit der Corona-Krise vor existenziellen Herausforderungen. Viele gingen in den vergangenen Jahren pleite, wurden wie die Iffezheimer Bahn kurz vor dem Aus noch gerettet oder stellten mittlerweile den Betrieb komplett ein. 2013 gab es noch 40 deutsche Galopprennbahnen, heute sind es nur noch 22.

Zum zweiten Mal nach 2009 steht auch Deutschlands wichtigste Galopprennbahn in Iffezheim vor einer ungewissen Zukunft, nachdem Veranstalter Baden Racing coronabedingt die Reißleine gezogen und den Pachtvertrag mit der Gemeinde zum Jahresende gekündigt hat.

Doch es gibt Lichter am Horizont. „Denn aktuell bemüht sich ein Team unter der Leitung des Rennbahnbesitzers Gerhard Schöningh, unterstützt von unserem Dachverband Deutscher Galopp, darum, einen Ansatzpunkt für einen rennbahnübergreifenden Betrieb zu entwickeln. Daran arbeiten die Kollegen mit Hochdruck“, berichtet der Geschäftsführer des Kölner Dachverbandes, Jan Pommer, auf Anfrage dieser Redaktion und bestätigt damit, dass sich Schöningh (59), zugleich frisch gebackener Vizepräsident des Dachverbandes, eine Beteiligung an der Iffezheimer Rennbahn vorstellen kann.

Der frühere Fondsmanager hatte 2008 die Anlage in Berlin-Hoppegarten – der Partnergemeinde von Iffezheim – vor dem Aus bewahrt und sie im Lauf der Jahre zu neuer Blüte geführt.

Durch Kooperation sollen größtmögliche Synergien erzielt werden

Auf die Frage, was genau unter einem rennbahnübergreifenden Betrieb zu verstehen sein könnte, antwortet Pommer: „Eine etwaige künftige formale Konstruktion ist nach derzeitigem Stand noch offen.“ Mit dem Ziel, größtmögliche Synergien zu erzielen, werde an unterschiedlichen Szenarien gearbeitet. Denkbar wäre, wie bereits Baden Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister angedeutet hatte, eine Kooperation in dem Sinne, dass eine Gesellschaft mehrere Bahnen betreibt.

Parallel dazu gibt es, wie Jan Pommer bestätigt, erste Bemühungen um eine regionale Lösung. „Nach unserem Eindruck liegt die Bahn nicht nur dem Rennsport, sondern auch den Menschen in der Gemeinde und der Region sehr am Herzen. Am Ende werden wir also einen Schulterschluss aller interessierten Kräfte benötigen. Darauf arbeiten wir hin“, erklärt der Geschäftsführer im Einklang mit Dachverbandspräsident Michael Vesper. Dieser will neben der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG), der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen (BI) und Persönlichkeiten aus dem Rennsport „auch Menschen aus der Region mit ins Boot holen, die zu der Rennbahn stehen“.

Am Ende benötigen wir einen Schulterschluss aller interessierten Kräfte. Jan Pommer, Geschäftsführer „Deutscher Galopp“

Eine tragende Rolle bei den Gesprächen könnte, wie Vesper unlängst sagte, möglicherweise auch der frühere Iffezheimer Bürgermeister Peter Werler spielen. Auf Anfrage erklärt Werler: „Das hat mich überrascht. Denn mit mir hat bis jetzt noch niemand über diese Moderatoren-Rolle gesprochen. Richtig ist, dass es einen Ansatz für eine regionale Lösung gibt. Aber es fand bisher nur ein erstes Gespräch statt.“ Mehr könne er dazu noch gar nicht sagen.

Gleiches berichtet mit den Worten „Da gibt es noch keine klaren Aussagen“ sein Amtsnachfolger, Bürgermeister Christian Schmid. Auch Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen teilt auf Anfrage mit, dass erst jüngst ein erstes Gespräch zu diesem Thema stattfand, „allerdings noch ohne nennenswertes Ergebnis“. Von allen Seiten sei bekräftigt worden, dass eine Fortführung der Rennen auf der Traditionsrennbahn gewollt sei.

Region will Fortführung der Rennen auf der Traditionsrennbahn

„Ich habe dabei aber auch deutlich gemacht, dass wir und die Gemeinde Iffezheim mit einem Investitionszuschuss von jeweils 500.000 Euro und der Landkreis Rastatt mit 200.000 Euro bereits einen wichtigen Beitrag geleistet haben“, so Mergen. „Außerdem übernehmen wir seit drei Jahren ein Rennpatronat in Höhe von 25.000 Euro jährlich und richten den Empfang zur Großen Woche, das Kurparkmeeting und den Grand Prix-Ball auf unsere Kosten aus.“

Jetzt gehe es darum, weitere Leute zu gewinnen, die den laufenden Rennbetrieb mitfinanzieren. Es gelte, die Kosten zu überprüfen und weitere Nutzungen für die Zeiten ohne Pferderennen und Trainingsbetrieb auszuloten.

Die Uhr tickt für eine Nachfolgelösung Am 27. Oktober hatte Galoppveranstalter Baden Racing mitgeteilt, dass er eine Nachfolgelösung unterstütze und der Weg für eine Neuausrichtung frei sei. Dachverbandspräsident Michael Vesper nannte damals ein Zeitfenster von ungefähr vier Wochen, in denen in Grundzügen klar sein müsse, in welche Richtung es gehen soll. Die Lösung müsse lange vor dem Jahreswechsel feststehen. Nun sind vier Wochen verstrichen und die Uhr tickt. Denn zum 31. Dezember will die Betreibergesellschaft, die den Pachtvertrag zum Jahresende gekündigt hat, das Gelände übergeben. Sie hat daher bereits allen zwölf Mitarbeitern fristgerecht gekündigt, einschließlich der Geschäftsführerin Jutta Hofmeister.