Budenzauber trotz Corona

Was die Besucher im Drive-in-Weihnachtsmarkt in Iffezheim erwartet

Tobias Petraschko wurde mit seinem Drive-in-Weihnachtsmarkt in Rastatt 2020 von der Resonanz fast überrollt. Auf der Galopprennbahn in Iffezheim will er in diesem Jahr noch eine Schippe drauflegen. Die Vorbereitungen stecken in den letzten Zügen.