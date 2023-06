Betrunkener Lkw-Fahrer auf A5 in Iffezheim unterwegs

Ein Lkw-Fahrer ist am Montag mit 2,5 Promille über die A5 gefahren. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Am Montagabend haben Zeugen einen auffälligen Lkw-Fahrer auf der A5 in Fahrtrichtung Freiburg bemerkt und anschließend die Polizei informiert. Die Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl lotste den Mann gegen 18 Uhr von der Autobahn in das Industriegebiet von Iffezheim, teilte die Polizei mit.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Zusätzlich wurde dem Mann im örtlichen Klinikum noch Blut entnommen.

Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.