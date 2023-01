Gebäude in Iffezheim brennt: Hauptstraße gesperrt

Nach einem Brandausbruch am Dienstagnachmittag sind Einsatzkräfte der Feuerwehren Iffezheim und Hügelsheim sowie des Polizeireviers Rastatt in die Hauptstraße ausgerückt.

Am Dienstagnachmittag

Aus noch unbekannter Ursache ist kurz nach 16.30 Uhr eine dortige Scheune, die direkt an eine leerstehende Gaststätte angrenzt, in Brand geraten, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte sich keine Personen in den beiden Gebäuden aufhalten.

Über Verletzte liegen aktuell keine Informationen vor. Die Hauptstraße ist aufgrund den Löscharbeiten gesperrt.