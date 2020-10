Iffezheimer Bürgermeister Schmid hält Rennbahn-Pacht für gerechtfertigt

Christian Schmid ist verschnupft. Am Donnerstag erreichte den Iffezheimer Bürgermeister die Kündigung von Baden Racing für die Galopprennbahn. Der Veranstalter hatte diesen Schritt bereits am Mittwoch via Pressemitteilung angekündigt.

Das entsprechende Schreiben trudelte aber offenbar erst einen Tag später auf elektronischem Weg im Rathaus ein. Der Bürgermeister beklagt die Informationspolitik von Baden Racing: „Es gab keinerlei Zeichen oder Signale während meinen Begegnungen in der Großen Woche mit den Verantwortlichen von Baden Racing, die darauf hingedeutet haben.“

Als Grund für die Kündigung zum Jahresende macht Baden Racing Verluste in Höhe von 1,5 Millionen Euro durch die Corona-Pandemie geltend. Sowohl das Frühjahrsmeeting als auch die Große Woche hatten weitgehend ohne Zuschauer stattfinden müssen.

Präsident Andreas Jacobs wurde in der Pressemitteilung mit den Worten zitiert: „Deshalb sehen wir uns nicht mehr in der Lage, die von der Gemeinde Iffezheim geforderte Pacht in Höhe von 200.000 Euro jährlich zu bezahlen.“

Baden Racing beruft sich auf Sonderkündigungsrecht

Die Nennung konkreter Zahlen stößt Bürgermeister Schmid sauer auf. Er sei überrascht, „dass solche vertraulichen Vertragsinhalte seitens Baden Racing derart offen kommuniziert werden“. Die Höhe der Pacht sei Teil eines Abkommens, das bei Abschluss des Pachtvertrags im Jahr 2015 von allen Seiten anerkannt worden sei. Baden Racing selbst gibt die Laufzeit des Vertrags mit 20 Jahren an, beruft sich jetzt aber auf ein Sonderkündigungsrecht.

Schmid hält die Pacht für gerechtfertigt. Die Gemeinde ist Eigentümer sämtlicher Gebäude sowie des Geläufs. Zuletzt hatte die Kommune 2018 für 1,1 Millionen Euro den Zuschlag vor dem Amtsgericht Rastatt für das sogenannte Erbbaurecht der Bénazet-Tribüne erhalten. Dem stimmte damals die Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau als Gläubigerin zu.

Der Bürgermeister beziffert die Gesamtausgaben, mit denen Iffezheim im Rahmen des Vertragskonstrukts in Vorleistung gegangen sei, auf 2,8 Millionen Euro. Allen Beteiligten sei bei Vertragsabschluss bewusst gewesen, dass die Zukunft der Galopprennen nur unter diesen Rahmenbedingungen gesichert werden könne.

Bürgermeister hätte Handlungsspielraum wegen Corona gesehen

„Es war mitentscheidend dafür, die zu damaliger Zeit komplexen Eigentums- und Vertragsstrukturen der Rennbahn zu entstricken“, sagt Schmid. Nicht zuletzt deshalb habe sich die Gemeinde auf diesen Pachtvertrag eingelassen. „Wir können sagen, dass sich die Gemeinde Iffezheim bis heute an alle Absprachen gehalten und sämtliche Vertragsinhalte erfüllt hat“, betont Schmid.

Der Bürgermeister zeigt sich irritiert, dass die Verantwortlichen von Baden Racing bei Gesprächen mit ihm im Rahmen der Großen Woche im September nichts von einer Kündigung angedeutet hätten. Im Gegenteil: „Wir haben in den vergangenen Wochen gar über gemeinsame zukunftsweisende Projekte gesprochen“, sagt Schmid.

Wie bei anderen Wirtschaftsunternehmen hätte es im Zuge der Corona-Pandemie Möglichkeiten gegeben, die die Gemeinde „selbstverständlich alle ausgeschöpft“ hätte. Unterjährig sei die Gemeinde dem Veranstalter bereits entgegengekommen.

Wir sind jetzt in der künftigen Gestaltung frei. Christian Schmid, Bürgermeister

Wie es nun weitergeht, lässt Schmid offen. Er deutet aber an, bei den anstehenden Verhandlungen nicht nur auf das Pferd Baden Racing setzen zu wollen: „Wir haben die schönste Rennbahn Deutschlands, eine wunderbare Anlage. Es sind in den letzten Tagen und Stunden interessante Ideen zur Verwendung beziehungsweise Nutzung des Areals an uns herangetragen worden. Wir wollen definitiv Rennen veranstalten aber wir können uns auch vorstellen, die Anlage unterjährig attraktiver zu machen. Wir sind jetzt in der künftigen Gestaltung frei, führen Gespräche und prüfen die Optionen. Diese Zeit nehmen wir uns.“

Er freue sich, „diesen spannenden Prozess“ in den nächsten Monaten begleiten zu dürfen.