Die Galopp-Rennbahn in Iffezheim ist dank neuem Pachtvertrag gerettet

Die Ziellinie ist überquert, das zähe Ringen und die monatelange Unsicherheit haben ein Ende. Die Galopprennen auf der Rennbahn in Iffezheim sind gesichert: Der Gemeinderat des Renndorfs hat in einer Sondersitzung am Montag den Weg für die Rettung des traditionsreichen Hippodroms freigemacht und sich für einen Pachtvertrag mit „Baden Galopp“ als neuem Betreiber entschieden. Unterzeichnet werden soll dieser in den nächsten Tagen. Das Pachtverhältnis beginnt dann zum 1. April 2021.

Pachtverhältnis mit Baden Galopp soll schon am 1. April beginnen

Erleichtert über das positive Votum des Gemeinderates zeigt sich Bürgermeister Christian Schmid. „Die Tradition lebt weiter. Man kann von einem weiteren historischen Moment in der langen Geschichte der Galopprennbahn Iffezheim sprechen“, wird Schmid in einer Pressemitteilung zitiert.