Unbekannte Täter sind am Montagabend in Iffezheim in eine Wohnung eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld.

Unbekannte Täter sind am Montagabend in der Raiffeisenstraße in eine Wohnung eingebrochen. Im Zeitraum von 18 Uhr bis 22 Uhr hebelten die Einbrecher ein Küchenfenster auf und gelangten so in das Innere der Wohnung, teilte die Polizei mit.

Die Täter durchwühlten einzelne Schränke und entwendeten mehrere Hundert Euro an Bargeld. Danach flüchteten sie über die Terrassentür.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 22) 76 10 zu melden.