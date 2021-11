Diebe steigen in Iffezheimer Wohnung ein und rauben Wertgegenstände in Höhe von 1.600 Euro

Bisher Unbekannte sind am vergangenen Sonntag in eine Iffezheimer Wohnung in der Gartenstraße eingebrochen und entwendeten Diebesgut in Höhe von 1.600 Euro, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit.

Die Diebe hebelten zunächst die Terassentür auf, und gelangten so zwischen 15 Uhr und 18.45 Uhr in die Wohnung. Nachdem sie die ganze Wohnung durchsucht hatten, stahlen sie unter anderem Bargeld und Schmuck in Höhe von 1.600 Euro. Weiterhin beläuft sich der Sachschaden auf 500 Euro.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rastatt unter der Telefonnummer (0 72 22) 76 10 in Verbindung zu setzen.