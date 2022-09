„Ein ausgesprochen sauberer Sport“

Dopingkontrollen sind bei Galopp-Meetings wie der Großen Woche in Iffezheim an der Tagesordnung

Nirgends ist das Regelwerk für Dopingkontrollen so strikt wie in Deutschland. In Iffezheim kümmern sich Karin Ortlieb und Astrid Palau um die Kontrollen. Verstöße gibt es nach Auskunft des Dachverbands „Deutscher Galopp“ kaum.