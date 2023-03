Ein Fahrradfahrer hat am Mittwoch die Vorfahrt eines Autos übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro.

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwoch in Iffezheim mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Jugendliche gegen 13.40 Uhr die Gebrüder-Grimm-Straße und stieß an der Einfahrt zur Wilhelm-Busch-Straße mit einer vorfahrtsberechtigten 34-Jährigen zusammen.

Der 16-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Das Auto sowie das Fahrrad wurden beschädigt und hinterließen einen Sachschaden von 2.500 Euro.