Das Frühjahrsmeeting in Iffezheim startet mit dem Kinder- und Familientag

So war der erste Renntag beim Frühjahrsmeeting in Iffezheim mit Kinder- und Familientag, Freibier zum Vatertag und Maskottchen-Rennen.

Gerade eben noch drehten die edlen Vollblüter an der Hand der Pferdeführer ihre Runden im Führring, während die herausgeputzten Besitzer mit den bunten Jockeys und den nervösen Trainern letztmals die Renntaktik besprachen. Und schon geht’s zum ersten Aufgalopp aufs Geläuf, hinein in die Startmaschine.

Ein dumpfer Schlag, die Boxen springen auf, die Glocke schrillt. Und ab geht die Post. Mit bis zu 70 Sachen donnern die Vollblüter über die Bahn. Die Zuschauer feuern ihre getippten Pferde an und kehren, jubelnd oder fluchend, nach wenigen Minuten bereits wieder auf den Rennplatz zurück.

Im Mekka für Zocker und Pferdefreunde ist ganz schön was los. Es herrscht wieder ungetrübte Volksfest-Atmosphäre ohne Corona-Einschränkungen, Masken und Zuschauerbegrenzung. Ein wahres Dorado für Mama, Papa, Kind und Kegel mit jeder Menge Action für die ganze Familie. Der Rennplatz ist proppenvoll.

Mehrere Tausend Besucher beim Auftakt

Mehrere Tausend Besucher lassen sich den Auftakt zum ersten Frühjahrsmeeting unter Baden Galopp-Regie nicht entgehen. Es ist Christi Himmelfahrt, also traditionell „Kinder- und Familientag“, diesmal in Kooperation mit dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV).

Anfangs ist der Himmel über dem Iffezheimer Hippodrom noch bedeckt. Doch dann scheint fast nur noch die Sonne. Ideales Rennbahnwetter also. Wer trotzdem eine feuchte Abkühlung benötigt, erhält sie in Form von Gratis-Gerstensaft. In Kooperation mit Baden Galopp schenkt die Rastatter Brauerei Franz 500 Glas Freibier aus, die schnell Abnehmer finden. Besonders originell: Die Bierchen können in einer ausgedienten, zur Open-Air-Bierbar umfunktionierten Startmaschine gezischt werden.

Etliche Besucher zieht es ins neue Café am Führring, das im früheren Kindergarten entstanden ist. Andere zieht es in den 2021 neu eingerichteten Beachbereich oder in die neue Picknickzone im Gontard Garten. An Angeboten für die Familie herrscht kein Mangel. Im BGV-Kinderland beim Haupteingang neben der „Beach-Area“ herrscht Betrieb.

Die Rennbahnknirpse kommen bei der Sause mit diversen Spiel-, Spaß und Unterhaltungsaktionen voll auf ihre Kosten. Von der Kinderrallye im früheren Pony-Führring, Bastel- und Malaktionen bis zum Kinderschminken reicht das Angebot. Viele krabbeln durch den Kriechtunnel, lassen sich von einer Profifotografin ablichten oder tummeln sich bei der Hüpfburg.

Nach der Corona-Pause ist es wunderbar, hier den Tag zu genießen. Natascha Junge und Stephanie Klay Besucherinnen

Natascha Junge aus Hügelsheim und Stephanie Klay aus Rheinmünster, die mit ihren Kindern gekommen sind, genießen den entspannten Tag in vollen Zügen. „Die Atmosphäre ist toll, der Aktionstag schön, die Kinder sind beschäftigt und auch wir haben etwas davon“, erzählen die jungen Mütter. „Nach der langen Corona-Pause ist es einfach wunderbar, wieder raus zu kommen und hier den Tag zu genießen.“

„Maskottchen-Rennen“ auf der Rennbahn

Nach dem dritten Rennen bereitet sich Pferdinand, der Lokalmatador unter den Maskottchen, auf seinen großen Auftritt vor. Denn er hat zwölf Kumpels zum „Maskottchen-Rennen“ eingeladen, das zuletzt im Jahr 2019 zu erleben war.

Bei dieser Prüfung der besonderen Art liefern sich die bunten Glücksbringer aus nah und fern einen 200-Meter-Hürdenlauf über die Grasbahn. Sie starten erstmals aus der Startmaschine. Was beim spaßigen Höhepunkt des Tages zählt, ist allein das olympische Motto „Dabeisein ist alles“.

Auch BNN-Chefreporter BeNNi ist dabei. Das Greifenbaby mit dem blauen Käppi hat einen guten Tag erwischt und landet bei dem „toten Rennen“ auf Platz drei hinter „Immobi“ und dem Löwen „Lilo“ von der Löwen-Apotheke, die sich den ersten Platz teilen. Am Abend kommen schließlich auch die Musikfreunde auf ihre Kosten. Bei einer After Race-Party in der „Beach Area“ heizen die „Twincats“ ordentlich ein.