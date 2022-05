Frühjahrsmeeting 2022: Baden Galopp geht optimistisch in Saison

Am Himmelfahrtstag beginnt auf der Rennbahn in Iffezheim das Frühjahrsmeeting (26. bis 29. Mai). Rennveranstalter Baden Galopp verspricht zum Saisonauftakt drei spannende Renntage ohne Corona-Einschränkungen mit vielen sportlichen Highlights. Die BBAG lädt am 27. Mai zur Frühjahrsauktion.

1972 wurde es ins Leben gerufen und 2021 hatte es Pause. Doch in diesem Jahr heißt es vom 26. bis 29. Mai wieder: Boxen auf zum Frühjahrsmeeting.

Im 50. Jahr ihres Bestehens startet Rennveranstalter Baden Galopp mit der Traditionsveranstaltung auf der Galopprennbahn Baden-Baden/Iffezheim in seine erste komplette Saison. Am rennfreien Freitag, 27. Mai, lädt die Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) zur Frühjahrs-Auktion ein.

Worauf sich die Galoppsportfans ab Donnerstag beim ersten Frühjahrsmeeting unter Baden Galopp-Regie freuen dürfen, war am Montag bei der Auftaktpressekonferenz zu erfahren.

Der geschäftsführende Gesellschafter Stephan Buchner berichtete zunächst im Rückblick auf 2021, dass er sehr zufrieden sei mit der abgelaufenen Saison. „Was wir uns erhofft hatten, wurde übertroffen.“ Auf den Veranstalter warteten freilich große Aufgaben, erklärte Buchner mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche und politische Gesamtsituation.

400 Pferde sind gemeldet

Doch jetzt freue er sich erst einmal über ein „sehr gutes Nennungsergebnis“ (400 gemeldete Pferde) und auf ein Meeting, das wieder ohne besondere Einschränkungen und begrenzte Zuschauerzahlen stattfinden wird.

Freuen dürfen sich auch die Galoppsportfans. Nämlich auf drei Renntage, die nach Aussage des Galopp-Experten Michael Hähn „sportlich keine Wünsche offen lassen“. Die Besucher erwarte ein Programm mit insgesamt 27 Rennen – davon jeweils drei Gruppe- und Listenrennen. Der Veranstalter schütte ein Gesamt-Preisgeld von rund einer halben Million Euro aus, so Hähn.

An allen drei Renntagen – Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt), Samstag, 28. Mai, und Sonntag, 29. Mai – ist Platzöffnung um 12 Uhr, der erste Start ist jeweils gegen 13.30 Uhr.

Höhepunkte am ersten Tag sind die mit 70.000 Euro dotierte 44. Kronimus Badener Meile (Gruppe II), der „Preis der Baden-Badener Hotellerie & Gastronomie“ und der „Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung“.

Höhepunkte am Samstag, dem „Trial Day“, sind das „Frühjahrspreis-Derby-Trial“ und das Stutenrennen „Diana-Trial“. Meetings-Höhepunkt am Sonntag ist der „Große Preis der Badischen Wirtschaft“, ein mit 70.000 Euro dotiertes Rennen der Gruppe II. Weitere sportliche Highlights am Schlusstag sind die „Silberne Peitsche“ und der „Badener Jugendpreis“.

Actionreiches Rahmenprogramm

Neben hochklassigem Galopprennsport verspricht Baden Galopp ein Rahmenprogramm mit „jeder Menge Action“ für die ganze Familie. Darüber informierte Celina Zindler, Leiterin Eventmanagement & Sales.

Am Himmelfahrtstag ist „Kinder- und Familientag“ in Kooperation mit dem BGV (Badische Versicherungen). Die Knirpse dürfen sich auf ein buntes Programm mit Kinderrallye, Malaktion und vielem mehr freuen. Passend zum „Vatertag“ lädt Baden Galopp ab 12 Uhr zu einer Freibieraktion ein. Nach dem dritten Rennen geht auf dem Geläuf das traditionelle „Maskottchen-Rennen“ mit elf Teilnehmern über die Bühne.

Am Abend sollen die Musikfreunde bei einer After Race-Party in der 2021 neu eingerichteten „Beach Area“ auf ihre Kosten kommen. Die „Twincats“ heizen den Partywütigen ein. Am „Trial-Day“, Samstag, 28. Mai, findet am Abend eine zweite After Race-Party statt – diesmal in dem zur Picknickzone umgestalteten Gontard Garten. Dort ist Chillen mit dem Swing-Sänger Artur Frank angesagt.

Der Sonntag, 29. Mai, steht unter dem Motto „Badische Wirtschaft meets Herzenssache“. Neben der Galopprennbahn wollen die Partner des „Preises der Badischen Wirtschaft“ auch den gemeinnützigen Verein „Herzenssache“ unterstützen. Wie fermer zu erfahren war, hat Baden Galopp im Gebäude des früheren Kindergartens ein neues „Café am Führring“ eingerichtet. Außerdem soll es auch wieder das Rennbahnfrühstück geben.