Deutschlands wichtigstes Meeting hat die Ziellinie überquert. Am Sonntag endete nach fünf Renntagen die Große Woche. Höhepunkte waren das sportliche Prunkstück, der 152. Große Preis von Baden, und eine besondere Premiere – die erste Live-Übertragung von drei Rennen nach Hongkong.

Trotz des teilweise schlechten Wetters, das immer pünktlich zu den Renntagen einsetzte, lockte das Sommermeeting rund 45.000 Zuschauer auf die Galopprennbahn in Iffezheim. „So voll wie heute war die Bahn schon lange nicht mehr“, verkündete Rennkommentator Marvin Schridde kurz vor dem finalen „Galopp-Feuerwerk“ am Sonntag.

Zugpferd war der Große Preis von Baden. Der Saisonhöhepunkt wurde zusammen mit dem Brunner-Oettingen-Rennen und einem Handicap erstmals live ins Wett-Paradies Hongkong übertragen und konnte von dort aus bewettet werden.

Titelsponsor „Wettstar“ setzte wie schon beim 132. Großen Preis von Berlin und dem Hoppegartener Fliegerpreis am 14. August neue Maßstäbe bei der Live-Übertragung von Pferderennen. Und das nicht nur in puncto Reichweite, sondern auch produktionstechnisch.

Mit zwei TV-Übertragungswagen und einer großen Fernseh-Crew war die Firma Wiga Solutions im Auftrag der Wettvermittlungsgesellschaft German Tote vor Ort. Das von Elena Delor auf Englisch moderierte Programm erreichte mehr als 100.000 Haushalte in der Ex-Kronkolonie.

Das asiatische Publikum konnte somit live das „Wettrennen des Jahres“ mit Titelverteidiger und Arc-Gewinner Torquator Tasso, Derbysieger Sammarco und zwei weiteren Top-Galoppern miterleben.

Freuen durfte sich am Grand-Prix-Tag auch der Förderverein Baden Galopp Iffezheim, der seinen Mitgliedern einen Renntag in der Lounge des Sponsors-Club der Bénazet-Tribüne bescherte.

Sein Ziel, noch während der Großen Woche die Mitgliederzahl von 459 auf 500 zu erhöhen, hat der Verein fast erreicht. „Es sind jetzt 485. Ich bin guter Dinge, dass wir die Marke heute noch erreichen“, meinte der Fördervereinsvorsitzende und frühere Iffezheimer Bürgermeister Peter Werler gegen Mittag.

Unter dem Motto „Ladies Day“ stand der vorletzte Tag der Großen Woche. Passend zum T. von Zastrow Stutenpreis standen am Samstag die Damen im Mittelpunkt. Anders als die Pferdedamen mussten die zweibeinigen Ladies aber nicht arbeiten. Sie konnten den Tag mit einem Gläschen Schampus beginnen oder spezielle Ladies Day-Cocktails schlürfen.

Etliche ließen sich an einer Fotostation für ein Erinnerungsfoto ablichten. Andere nahmen an einem Gewinnspiel teil und durften sich über Preise im Gesamtwert von knapp 2.000 Euro freuen.

Nach den Rennen stieg im Gontard Garten die dritte und letzte After-Race-Party mit der schwäbischen Partyband „Die Grafenberger“, während sich die Baden Galopp-Verantwortlichen langsam auf den Weg nach Baden-Baden machten. Schließlich wartete im Spielcasino mit der „Grand Prix Soiree“ der gesellschaftliche Höhepunkt der Großen Woche.

Ein Eckpfeiler der von Alexander Franke gewohnt souverän moderierten Veranstaltung war das Jubiläum „200 Jahre Galopprennsport in Deutschland“.

