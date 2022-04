Glaskolben explodiert in Iffezheim

Ein defektes Druckventil hat wohl am Dienstag zu einer Explosion in einer Iffezheimer Firma geführt. Anschließend kam es zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz.

Ein mit Öl gefüllter Glaskolben ist in einer Firma am Iffezheimer Nordring am Dienstagnachmittag explodiert. Der Grund dafür war wohl ein defektes Druckventil, teilte die Polizei mit.

Durch den mutmaßlich technischen Defekt sprengte es gegen 13.30 Uhr den Glaskolben. Die Explosion riss in einem Labor ein Fenster samt Rahmen aus der Verankerung und schleuderte es nach draußen.

Später kühlten Einsatzkräfte der Feuerwehr den erhitzten Glaskolben ab. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich keine Personen in der Nähe, niemand verletzte sich bei dem Vorfall.

Noch steht nicht fest, wie hoch der durch die Explosion verursachte Sachschaden ist.