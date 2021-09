Messer und Schlagstock gefunden

Grenzübergang Iffezheim und Wintersdorf: Bundespolizei stellt verbotene Gegenstände sicher

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch bei Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen an den Grenzübergängen zu Frankreich in Iffezheim und Wintersdorf bei Autofahrern mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt, darunter ein Messer und ein Schlagstock.