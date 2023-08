Passion für Rennpferde

Große Woche in Iffezheim: Carmen Bocskais Hoffnungen ruhen auf Kolossal

Seit 2015 führen Galopptrainerin Carmen Bocskai und ihr Mann einen Rennstall in Iffezheim. Bei der Großen Woche bringen sie sieben bis acht Vollblüter an den Start. Darunter ist mit der Stute Kolossal auch das aktuell beste Pferd in Iffezheim.