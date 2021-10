Iffezheim: Frau wirft Gegenstände aus dem Fenster, spuckt und schlägt um sich

Eine 35-Jährige hat am Sonntag eine Frau angegriffen, Gegenstände aus dem Fenster geworfen und andere beleidigt sowie angespuckt. Da sie den Beamten zunächst eine falsche Identität angab, musste sie mit auf das Revier kommen.

Am Sonntagnachmittag

Nachdem ein Streit in Iffezheim mit körperlichen Angriffen eskalierte, drohen der Beschuldigten nun mehrere Strafanzeigen. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Neue-Straße, als Anrufer der Polizei eine Streitigkeit mit mehreren Beteiligten melden.

Vor Ort bemerkten die Beamten des Polizeireviers Rastatt eine 35-Jährige welche Gegenstände aus dem Fenster warf, spuckte und mit Beleidigungen um sich tobte. Weiterhin soll sie einer Mitbewohnerin in den Bauch geschlagen haben.

Da die Übeltäterin zunächst falsche Informationen zu ihrer Person angab, musste sie auf das Polizeirevier gebracht werden. Nachdem ihre wahre Identität geklärt wurde, drohen ihr nun mehrere Anzeigen.