Fünfte Jahreszeit in der Pandemie

Iffezheim plant große Fastnachtsparade auf der Rennbahn

Am Fastnachtssonntag, 27. Februar, soll in Iffezheim eine „große Karnevalsparade“ starten. - auf der Rennbahn. 90 Gruppen sollen kommen. „Wir bringen die fünfte Jahreszeit coronakonform zu euch“, kündigt der Organisator an.