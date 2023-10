In einen geparkten Pkw ist am Sonntagmittag auf einem Parkplatz bei Iffezheim eingebrochen worden. Der Dieb stahl eine Handtasche.

Ein Unbekannter hat am Sonntagmittag auf einem Parkplatz am Rhein, in. Iffezheim, ein geparktes Fahrzeug ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei eine Tasche im Wert von circa 100 Euro gestohlen.

Polizei rät zur Vorsicht

Im Zeitraum zwischen 15.15 und 15.50 Uhr hat der Dieb eine Seitenscheibe eines dort abgestellten Seats eingeschlagen.

Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem angegebenen Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht: (0 72 22) 76 10

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: