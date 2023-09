14-Jähriger baut Unfall mit nicht angemeldetem Roller in Iffezheim

Ein 14-Jähriger ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gebrüder-Grimm-Straße in Iffezheim am Donnerstagnachmittag um kurz vor 17 Uhr ohne Fremdeinwirkung von seinem Motorroller gestürzt. Die Polizei geht in einer Pressemeldung davon aus, dass der Junge zu schnell unterwegs war.

Eine Passantin kümmerte sich direkt im Anschluss um die Verletzungen des Rollerfahrers. Ein Rettungswagen brachte ihn etwas später in ein Krankenhaus.

Den Jungen erwarten nun mehrere Strafanzeigen

Später stellte sich heraus, dass der 14-Jährige keine Fahrerlaubnis für den Roller hatte, der außerdem illegal modifiziert war und keine Kennzeichen hatte. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.