63-Jähriger nimmt Vorfahrt und verletzt Frau und Kind in Iffezheim

Ein 63-Jähriger hat am Mittwoch gegen 10.50 Uhr im Kreuzungsbereich „L78a zur L78b“ in Iffezheim die Vorfahrt einer 28-Jährigen missachtet und infolgedessen eine Kollision verursacht, wobei die Frau und ihr 5-jähriger Sohn leicht verletzt wurden.

Frau und Sohn wurden in die Stadtklinik gebracht

Nach Angaben der Polizei fuhr der 63-Jährige aus Iffezheim kommend in Richtung Altrhein, während die 28-Jährige von Wintersdorf kommend in Richtung B500 fuhr. Hierbei missachtete der 63-Jährige die Vorfahrt der Frau, was die Kollision verursachte. Die Frau und ihr Sohn wurden leicht verletzt und zur Untersuchung vom Rettungsdienst in die Stadtklinik Baden-Baden gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe des Autos der Frau wurde die Straßenmeisterei Bühl zur Reinigung der Straße hinzugezogen.