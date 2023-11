Zum Auftakt am 1. Dezember um 17.30 Uhr vor dem Rathaus wird ein kleines Anspiel aufgeführt, das Marina Strobel gemeinsam mit Bürgermeister Christian Schmid einstudiert hat. Zudem gibt es Kinderpunsch und Glühwein, Tassen sollten mitgebracht werden.

Ich wollte wegen der Corona-Pandemie den Menschen im Dorf in der Vorweihnachtszeit etwas Freude bereiten. Die Teilnehmer dekorieren ihre Fenster besonders hübsch und beleuchten sie. So bleiben sie auch bis zum 31. Dezember. Auf diese Weise entsteht ein hübscher kleiner Rundweg durch den Ort. Im Vorjahr fiel die Aktion jedoch wegen der Energiekrise leider aus.

Was erwartet die Iffezheimer beim Fenster-Adventskalender?

Marina Strobel

Die Fenster sollen in erster Linie zu einem schönen Abendspaziergang einladen und Begegnungsmöglichkeiten schaffen, um die Dorfgemeinschaft zu stärken. An sechs Abenden gibt es zusätzlich eine Aktion. Das kann eine Geschichte oder ein gemeinsam gesungenes Lied sein. Am Nikolaustag wird beispielsweise bei uns ein kleines Trompetenstück gespielt, zudem gibt es Punsch und Würstchen.