Kollision: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße in Iffezheim

Ein Autofahrer musste am Montag eine Rettungsgasse bilden und fuhr in eine Kreuzung ein. So kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug.

Ein 42-jähriger Peugeot-Fahrer stand am Montag verkehrsbedingt haltend an der roten Lichtzeichenanlage der Kreuzung B500/L75 aus Fahrtrichtung Baden-Baden kommend. Gegen 16.05 Uhr näherte sich von hinten ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, so das Polizeipräsidium Offenburg.

Um eine Rettungsgasse zu bilden, soll der Peugeot-Lenker leicht in die Kreuzung hineingerollt sein. Nachdem der Rettungswagen über die Gegenfahrbahn nach links in Richtung Hügelsheim fuhr, soll der Mann weiter in Fahrtrichtung Frankreich gefahren sein.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 19-jährigen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten VW-Fahrerin, die zum Unfallzeitpunkt grünes Licht an der Ampelanlage gehabt haben soll. Die Frau wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 6.000 Euro.

Hinweise werden erbeten

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nun auf der Suche nach Zeugen, um den genauen Unfallhergang aufhellen zu können. Unfallzeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (0 72 22) 76 10.