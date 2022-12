Mann bei Attacke auf offener Straße in Iffezheim schwer verletzt

Ein 32-jähriger Mann soll am Samstagnachmittag in Iffezheim einen 48-Jährigen auf offener Straße angegriffen haben. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Ein 32-Jähriger soll am Samstag im Bereich der Iffezheimer Lindenstraße/Josefstraße gegen 17.40 Uhr einen 48-Jährigen auf der Straße attackiert und ihm dabei schwerste Verletzungen zugefügt haben. Nach der Tat sei der Verdächtige in eine Gaststätte gegangen, wo er von Beamten des Polizeireviers Rastatt kurz vor 19 Uhr festgenommen wurde, informierte die Polizei am Montag.

Der 32-Jährige soll das mutmaßliche Opfer persönlich gekannt haben, heißt es weiter. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Am Sonntag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung einen Haftbefehl erließ.

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt sowie der Kriminaltechnik haben zur genauen Aufklärung des Vorfalls die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen der tätlichen Auseinandersetzung, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden.