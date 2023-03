Mann nach Attacke in Iffezheim im Koma: Verdächtiger soll in Psychiatrie

Ein 33-Jähriger soll in Iffezheim auf einen 48-Jährigen eingestochen und ihn anschließend weiter verletzt haben. Der Täter wird aufgrund einer psychischen Erkrankung als nicht schuldfähig eingestuft.

Nach einem lebensgefährlichen Angriff auf einen 48 Jahre alten Mann in Iffezheim (Landkreis Rastatt) soll der mutmaßliche Täter in die Psychiatrie. Das teilte die Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Dienstag mit.

Dem 33-Jährigen wird zur Last gelegt, Ende Dezember vergangenen Jahres sein Opfer angegriffen, es in Bauch und Oberkörper gestochen und dann einen 22 Kilo schweren Stein auf den Kopf des schon am Boden liegenden Mannes geworfen zu haben. Das Opfer liegt seitdem im Wachkoma.

Ein Gutachten eines Sachverständigen habe ergeben, dass der Deutsche wegen einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig ist, hieß es weiter. Der Haftbefehl sei aufgehoben und in einen Unterbringungsbefehl umgewandelt worden.