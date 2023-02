Mann schlägt Frau und ihren Begleiter nach Veranstaltung in Iffezheim

Zwei 33 und 36 Jahre alten Besucher einer Veranstaltung in der Rennbahnstraße in Iffezheim haben sich am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei teilte mit, dass zunächst ein namentlich nicht bekannter Mann die 33-jährige Frau auf dem Veranstaltungsgelände aus bislang unbekannten Gründen verbal angegangen sein soll.

Beim Verlassen des Geländes habe derselbe Mann die Frau aus einem weißen Lieferwagen heraus zunächst wieder angefeindet. Dann sei der Mann ausgestiegen und habe auf die 33-Jährige und ihren 36 Jahre alten Begleiter eingeschlagen. Zwei seiner Mitfahrer seien ebenfalls aus dem Lieferwagen ausgestiegen und versuchten den Angreifer zurückzuhalten. Im Anschluss seien die drei Männer weggefahren.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter der Rufnummer (0 72 22) 76 11 20.