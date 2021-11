Mann wird in Iffezheim durch Hundebisse verletzt

In Iffezheim hat sich ein Hundebesitzer am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr Verletzungen an den Händen durch Hundebisse zugezogen. Er wurde von zwei großgewachsenen bernhardinerähnlichen Hunden angegriffen, wie die Polizei mitteilte.

Der Geschädigte war im Bereich des sogenannten „Fahrecks“ zwischen der verlängerten Hauptstraße in Iffezheim in Richtung des Grenzüberganges Wintersdorf mit seinem angeleinten Hund unterwegs. Die zwei großen Hunde griffen seinen Vierbeiner an. Als der Halter sein Tier beschützen wollte, wurde er von einem der beiden an den Händen gebissen. Der Halter der angreifenden Tiere entfernte sich nach dem Vorfall unerkannt.