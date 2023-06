Mittelaltermarkt kommt aufs Rennbahngelände in Iffezheim

Wie einst im Mittelalter geht es auf dem Rennbahngelände in Iffezheim zu. Dort präsentieren sich Anfang Juli Händler, Gaukler und Ritter in einem Spektakel für Jung und Alt.

Auf dem Rennbahngelände in Iffezheim schlägt erstmals ein Mittelaltermarkt seine Zelte auf mit Gauklern, Rittern und Händlern. Sie sorgen für ein reges Treiben auf dem Platz, das zusammen mit Live-Musik, Feuershows und Ritterturnieren zu einem bunten Spektakel für Kinder und Erwachsene werden soll. Die Veranstaltung findet vom 7. bis 9. Juli statt.

Veranstalter ist die Südevent UG mit Sitz in Ulm, die sich auf Personal-, Business- sowie Kultur- und Freizeitevents spezialisiert hat. Sie organisiert eigenen Angaben zufolge unter anderem Mittelalterspektakel in Ulm und Meersburg – in der Bodenseestadt zudem das historische Stadtfest.

Das Mittelalter ist für Geschäftsführerin Simone Keil auch privat ein Hobby und eine große Leidenschaft, berichtet Rebekah Duswald vom Organisationsteam. So sei Keil alljährlich auch bei der Burgbelebung in Meersburg dabei und koche dort für die Besucher nach alten Rezepten.

Das Gelände in Iffezheim ist super. Rebekah Duswald, Mitglied im Oganisationsteam

„Das Gelände in Iffezheim ist super“, schwärmt Duswald von der Location im Gespräch mit dieser Redaktion. Zwar ist der Mittelaltermarkt ein Novum in der Renngemeinde. „Es wäre aber schön, wenn er sich in Iffezheim etablieren könnte“, hofft sie auf gute Besucherzahlen.

Markt mit rund 40 Ständen und Zelten

Der Mittelaltermarkt in Iffezheim umfasst rund 40 Stände und Zelte sowie vielfältige gastronomische Angebote mit „köstlich Speis und Trank“. So können sich die Gäste beispielsweise an feurigen Drachenwürsten laben sowie an Rahmflecken, Entenkeulen und Schinkenbraten.

Auf der Hauptbühne und davor läuft an allen Veranstaltungstagen ein unterhaltsames Programm mit Live-Konzerten. Mit dabei ist die Gruppe Bakchus aus Prag, die mit ihrer mittelalterlichen Musik schon in vielen Ländern Europas und in Japan gastierte.

Die professionellen Musikanten haben europäische Lieder und Tänze aus dem 12. bis 16. Jahrhundert in ihrem Repertoire. Auch Corvus Corax gibt sich ein Stelldichein, eine Band der Mittelalterszene, bekannt unter dem Namen „Könige der Spielleute“.

Actionreiches Showprogramm angekündigt

Zu den Höhepunkten zählen mehrmals tägliche spannende Ritterturniere zu Pferd. Für das actionreiche Showprogramm sorgt das Horse-Stunt-Team Arturius.

Dieses besteht aus show- und filmerfahrenen internationalen Stunt-Reitern und Pferden unterschiedlicher Rassen. „Fulminante Feuershows, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern“, kündigt der Veranstalter außerdem an.

Kurzweil auch für junge Maiden und Recken

Auch für die jungen Maiden und Recken gibt es im Programm viel Kurzweil mit einem lustigen Kinder-Ritterturnier (mit Plüschtierpferdchen) und einer Drachenjagd.

Außerdem können sie im „kleinsten, handbetriebenen Riesenrad der Welt“ Platz nehmen und Fahrten genießen. Dass das nur wenige Meter hohe Fahrgeschäft allein mit Muskelkraft bewegt wird, weil es im Mittelalter noch keinen Strom gab, versteht sich von selbst.

Zwei Männer müssen daher immer kräftig kurbeln, um das Gefährt zu drehen. Authentisch zu sein, das ist dem Veranstalter sehr wichtig, wie Duswald betont.

Historisches Handwerk wird präsentiert

Das gilt ebenso für den Teil des Mittelaltermarkts, in dem die Darsteller „mit viel Liebe zum Detail“ ihr historisches Handwerk präsentieren und vorführen. Eine Hafnerin ist dabei, ein Schindelmacher und ein Drechsler, zählt Duswald nur einige auf.

Zudem werden historische Schuhe aus Leder hergestellt. Im Museumszelt erläutert ein Mann die Waffen des Mittelalters. „Die Gaukler sind sehr interaktiv“, sagt Duswald. Stelzenläufer mischen sich immer wieder unters Publikum und tragen mit zum bunten Treiben und Gesamtbild bei.

Information: Der Mittelaltermarkt findet vom 7. bis 9. Juli statt. Öffnungszeiten: Freitag 11 bis 22 Uhr, Samstag 10 bis 22 Uhr und Sonntag 10 bis 19 Uhr. Eintrittspreise: 15 Euro Erwachsene, 9,50 Euro Ermäßigte, 35 Euro Familien.