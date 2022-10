Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Schiffsanker in Iffezheim

Ein Motorradfahrer ist am Samstag in Iffezheim tödlich verunglückt, nachdem er mit hoher Geschwindigkeit und ohne Helm auf einem Betriebsgelände gefahren war.

Ein Motorradfahrer ist am Samstag seinen schweren Verletzungen erlegen, nachdem er gegen 17.30 Uhr in der Nähe des Rheinübergangs in Iffezheim mit einem Anker zusammengeprallt war.

Die Polizei meldete, dass der 40-Jährige mit seinem Motorrad zuvor auf einem Betriebsgelände mit hoher Geschwindigkeit und ohne Helm auf und ab gefahren war. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen am Straßenrand zur Dekoration aufgestellten Schiffsanker. Er verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.