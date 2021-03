Initiative „Baden Galopp“ als neuer Pächter und Betreiber

Nach Sondersitzung des Gemeinderats: Iffezheimer Galopprennbahn ist gerettet

Lange war die Zukunft der Traditionsrennbahn in Iffezheim unsicher. In den vergangenen Wochen kam wieder Bewegung in die Sache. Nun hat sich der Gemeinderat für einen von zwei Bewerbern entschieden: Die Initiative „Baden Galopp“ wird neuer Pächter.