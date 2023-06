Nach Unfall bei Iffezheim am Pfingstmontag: 81-Jähriger in Klinik gestorben

Der 81 Jahre alte Beifahrer eines VW ist am Mittwochmorgen seinen schweren Verletzungen erlegen. Auto war ungebremst in Kreuzung gefahren.

Der 81 Jahre alte Beifahrer eines VW, der durch einen Unfall am Pfingstmontag an der Kreuzung der L75 zur B500 bei Iffezheim schwer verletzt wurde, ist am Mittwochmorgen in einer Klinik verstorben.

Zwei Autos waren bei dem Unfall miteinander kollidiert. Insgesamt hatte es laut Pressemitteilung der Berufsfeuerwehr Baden-Baden drei Verletzte gegeben.

Nach Zeugenaussagen war ein VW-Fahrer bei Rot ungebremst in die Kreuzung eingefahren sein. Warum der 67-jährige das Rotlicht der Lichtzeichenanlage nicht wahrnahm, ist nicht bekannt.