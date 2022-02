Niesanfall führt zu Unfall auf B500 bei Iffezheim

Vermutlich wegen eines Niesanfalls ist ein Fahrer eines Sattelzugs am Donnerstagmorgen auf der B500 bei Iffezheim nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer gegen 9.45 Uhr in Richtung Iffezheim unterwegs, als es ihn wohl mächtig in der Nase kribbelte und er die Kontrolle über sein mit rund 40 Tonnen Waschmittel beladenes Gefährt verloren hat. Der Sattelzug zog eine etwa 50 Meter lange Schneise in den unbefestigten Grund neben der Bundesstraße.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall wohl unverletzt. Ob Betriebsmittel an der Unfallstelle ausgelaufen sind, wird aktuell geprüft. Die Bergung des Sattelzugs dürfte laut Polizei wohl einige Zeit dauern. Aktuell ist der fließende Verkehr auf der B500 jedoch icht beeinträchtigt. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.