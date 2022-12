Vincent Padinjarakadan

Der neue Priester für Iffezheim-Ried hat ein Faible für Sport und Musik

Pfarrer Vincent Padinjarakadan wird am Sonntag in sein Amt in der Seelsorgeeinheit Iffezheim-Ried eingeführt. Er war der erste Inder, der in der Erzdiözese Freiburg zum Priester geweiht wurde.