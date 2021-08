Am Sonntag, 29. August, beginnt auf der Rennbahn in Iffezheim die Große Woche. Es gilt die 3G-Regel. Eine generelle Maskenpflicht im Freien gibt es nicht.

Das Frühjahrs-Meeting ist ausgefallen. Doch ab Sonntag, 29. August, dürfen sich die Galoppsportfans wieder freuen. Denn es heißt: Boxen auf zur Großen Woche auf der Galopprennbahn in Iffezheim. Die Besucher erwartet bis Sonntag, 5. September, ein Sommer-Meeting unter neuer Regie – mit reduziertem Rahmenprogramm.

Höhepunkt der viertägigen Veranstaltung ist am 5. September der erstmals unter dem Patronat von „Wettstar“ gelaufene Große Preis von Baden. Über die Details informierte „Baden Galopp“ am Donnerstag auf der Rennbahn.

Das Meeting kann zu einem Fest für uns alle werden. Peter Gaul, Baden Galopp-Mehrheitseigner

„Wir hatten ein Drittel der Zeit, die Hälfte der Mitarbeiter und bieten das volle Programm. Jetzt fehlt nur noch die doppelte Besucherzahl“, sagte Peter Gaul bei der Auftaktpressekonferenz. In seiner kurzen Zwischenbilanz betonte der Mehrheitseigner: „Der Neustart in Pandemiezeiten war schwierig. Aber wir haben es seit der Übernahme der Bahn am 1. April in weniger als fünf Monaten geschafft, eine Große Woche mit vier extra großen Renntagen auf die Beine zu stellen.“

Dank neuer Corona-Verordnung könne das Meeting zu einem „Fest für uns alle“ werden, sagte Gaul, der sich auch glücklich über die vielfältige Unterstützung der Rennwoche zeigte, insbesondere durch die regionale Wirtschaft, die etliche Rennen sponsert.

Stephan Buchner, geschäftsführender Gesellschafter, informierte über die Corona-Vorgaben, das Hygienekonzept und das „Damoklesschwert Inzidenz“, das seit Monaten über der Rennbahn hing. „Nach den alten Verordnungen hätten wir das Meeting fast ohne Zuschauer veranstalten, also de facto absagen müssen“, berichtete der Rennbahnchef.

Da das Land am 21. August das Alkoholverbot bei Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Zuschauern gekippt hat, dürfe Baden Galopp 50 Prozent der möglichen Besucher auf die Bahn lassen. Und diese dürften sich auch mit Bier oder Sekt zuprosten. Theoretisch möglich sind bis zu 10.000 Zuschauer. Es bleibe freilich abzuwarten, wie viele tatsächlich kommen.

Ich erwarte nicht, dass bei den Zuschauern die Höchstzahl erreicht wird. Stephan Buchner, geschäftsführender Baden Galopp-Gesellschafter

„Ich erwarte nicht, dass die Höchstzahl erreicht wird. Und wenn, wäre es auf unserem weitläufigen Gelände kein Problem, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten“, so Buchner. „Daher kommen wir im Freien grundsätzlich ohne Masken aus. Nötig bleiben sie dort, wo an Eingängen, Ständen oder vor Toiletten Gedränge herrscht.“

Zugang erhalte, wer gemäß der 3G-Regel nachweisbar geimpft, genesen oder getestet ist. Wer Test oder Nachweis vergessen hat, könne sich auch vor Ort testen lassen. Kinder unter zwölf Jahren haben kostenlosen Eintritt an allen Renntagen.

Beim Meeting gilt „Maske auf“ nur in den Drängelzonen

In sportlicher Hinsicht bietet die Große Woche nach Aussage des Galoppsport-Experten Michael Hähn ein Programm mit 46 Rennen. Darunter sechs Grupperennen, ein Listenrennen für arabische und drei für englische Vollblüter sowie zwei hochdotierte Auktionsrennen. Meetings-Höhepunkt ist am Sonntag, 5. September, der 149. Wettstar Großer Preis von Baden.

Ein weiteres sportliches Highlight ist am Mittwoch, 1. September, die Sprintprüfung um die „151. Casino Baden-Baden Goldene Peitsche“. Der Veranstalter lobt Preisgelder von fast einer Million Euro aus. Die beiden Renntage am Sonntag und der Renntag am Mittwoch sind in das Programm des französischen Wettanbieters „Pari Mutuel Urbain“ (PMU) eingebettet und beginnen daher schon um 10 Uhr; am Samstag öffnet der Platz um 11.30 Uhr.

„Impfen im Galopp“

Überschaubar ist das von Baden Galopp-Mitarbeiterin Patricia Rotering vorgestellte Rahmenprogramm. Es startet bereits am Samstag, 28. August, um 19 Uhr im Baden-Badener Kurhaus unter dem Motto „Boxen auf mit Baden Galopp“ mit einem „Meet, Greet & Talk“. Am Sonntag, 29. August, lädt der Veranstalter auf der Rennbahn zum „Impfen im Galopp“ ein. Besucher können sich ihre Erst- und Zweitimpfung abholen und erhalten als Lohn zwei Zehn-Euro-Wettgutscheine.

Am Dienstag, 31. August, beginnt um 19 Uhr auf dem Sportplatz des Fußballvereins Iffezheim das traditionelle Benefiz-Fußballspiel zugunsten der Jockey-Unterstützungskasse. Eine After-Race-Party mit der Rock’n’Roll-Band „Bow Tie Willi“ erwartet die Besucher am Mittwoch, 1. September, nach den Rennen. Der dritte Renntag, Samstag, 4. August, klingt im neuen „Beach Club“ mit einem Lounge-Abend bei freiem Eintritt aus. Kinder dürfen sich im Kinderland auf Horst Jochims Spielmobil freuen. Auf Initiative der Kronimus AG können Radler und E-Biker ihre Vehikel auf einem bewachten Parkplatz neben dem Haupteingang abstellen.