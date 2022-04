Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall in Iffezheim leicht verletzt

Nach einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Dienstagmorgen in Iffezheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 36-jähriger Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Am Dienstagmorgen ist ein 28-Jähriger mit seinem Pkw auf der Badener Straße in Iffezheim unterwegs gewesen. Der Fahrer fuhr auf den Abbiegestreifen, um nach links in den Südring abzubiegen, gab die Polizei bekannt.

Hierbei erkannte er das entgegenkommende Fahrzeug offenbar zu spät, missachtete dessen Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der 36-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 30.000 Euro.