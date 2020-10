Saisonfinale auf der Galopprennbahn Iffezheim mit bis zu 1.750 Zuschauern

Mit einem „Groß-Renntag“ am Sonntag, 18. Oktober, endet die ungewöhnlichste Galoppsaison in der Geschichte der Iffezheimer Rennbahn. Insgesamt gibt es dabei 400.000 Euro zu gewinnen.

Beim Sales & Racing Festival, dem dritten und letzten Meeting im Corona-Jahr 2020, wird Rennveranstalter Baden Racing eigenen Angaben zufolge trotz „angespannter Lage“ und „dramatischer Verluste“ ein Gesamtpreisgeld in Höhe von rund 400.000 Euro ausschütten.

Ursprünglich waren Renntage am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Oktober, geplant. Der Samstag wurde pandemiebedingt gestrichen. Sportliche Höhepunkte am letzten Renntag des Jahres in Iffezheim, bei dem 13 Rennen auf dem Programm stehen, sind mit dem „Preis der Winterkönigin“ und dem „Ferdinand Leisten Memorial“ zwei hoch dotierte Zweijährigen-Rennen. Durften beim Frühjahrsmeeting überhaupt keine Zuschauer aufs Hippodrom und während der Großen Woche nur maximal 500 pro Renntag, so können jetzt gemäß der neuen Corona-Verordnung des Landes voraussichtlich rund 1.750 Zuschauer unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneauflagen aufs Rennbahngelände.

Dies alles unter Vorbehalt. Denn Voraussetzung dafür ist, dass lokal die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz den Schwellenwert von 35 neu gemeldeten Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner am Tag vor der Sportveranstaltung nicht überschreitet. Die Hygienevorgaben sehen vor, dass allen Zuschauern feste Sitzplätze mit einem Abstand von 1,5 Metern in alle Richtungen zugewiesen werden. Wenn sich die Zuschauer nicht auf dem zugewiesenen Sitzplatz befinden, müssen sie einen Mund-Nasenschutz tragen. Da feste Sitzplätze vorgeschrieben seien, könne anders als auf der Rennbahn Berlin-Hoppegarten in Iffezheim kein Flächenkonzept mit 4.000 Zuschauern umgesetzt werden, teilt der Veranstalter mit. Zugelassen seien neben Publikum zwei Besitzer pro Pferd nebst Funktionären und Aktiven. Alkohol darf weder ausgeschenkt noch konsumiert werden.

BBAG-Herbstauktion Im Vorfeld des Renntags am 18. Oktober geht am Freitag und Samstag, 16. und 17. Oktober, auf dem Gelände der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) die Herbstauktion über die Bühne. Der Katalog umfasst aktuell 359 Pferde. Alle führenden deutschen Gestüte und Anbieter sind vertreten. Während der Auktion werden nach BBAG-Angaben drei Decksprünge für die Decksaison 2021 für wohltätige Zwecke versteigert. Der Erlös kommt der Fördergesellschaft Kinderkrebs-Neuroblastom-Forschung Baden-Baden, der „Aktion 72“ Iffezheim und verschiedenen Institutionen des Rennsports wie der Jockey-Unterstützungskasse oder der Jockey-Schule zugute. Die Auktion beginnt am Freitag um 12 Uhr und am Samstag um 11 Uhr. Auch diese Auktion findet laut BBAG ohne Zuschauer statt. Nur 500 akkreditierte Kaufinteressenten sind zugelassen. Schutzpersonal wird die Akkreditierung auf dem gesamten Auktionsgelände überprüfen. Am Eingang zum Auktionsgelände wird bei jeder akkreditierten Person eine Temperaturmessung vorgenommen. Reisende aus ausländischen Covid-19-Risikogebieten können das Auktionsgelände nur gegen Vorlage eines negativen Tests betreten, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. In allen Gebäuden muss Mund-Nasenschutz getragen werden. Da der Zugang zur Halle limitiert sei, werde ein Außenbereich für die Bieter geschaffen, teilt die BBAG mit.

Tickets für die Rennen gibt es nur online zu kaufen. Doch der Besuch kann sich lohnen. Denn wie Baden Racing mitteilt, lockt zum Abschluss der Saison die lukrativste Wette des Jahres. Statt der üblichen Garantiesumme von 25.000 Euro stellt Baden Racing mindestens 60.000 Euro inklusive eines Jackpots von knapp 33.000 Euro in Aussicht. Daneben gibt es noch eine weitere Viererwette mit 10.000 Euro Garantiesumme und eine Dreierwette mit ebenfalls 10.000 garantierter Gewinnausschüttung inklusive Jackpot von rund 4.900 Euro.

Corona sorgt für 1,5 Millionen Euro Verlust

Die wirtschaftlichen Verluste durch das coronabedingte Fehlen von Ticket-, Sponsoren- und Wetteinnahmen bezifferte Baden Racing unlängst mit rund 1,5 Millionen Euro. Für Aufsehen und Irritationen sorgte jüngst die Mitteilung des Galoppveranstalters, dass er wegen der Corona-Krise den 2015 auf 20 Jahre angelegten Pachtvertrag mit der Gemeinde Iffezheim zum Jahresende gekündigt habe.

Als Grund wurde genannt, dass der hohen Verluste wegen die jährliche Pacht von 200.000 Euro nicht mehr bezahlt werden könne. Iffezheims Bürgermeister Christian Schmid zeigte sich überrascht von der Mitteilung, zumal ihm zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung offiziell noch gar keine Kündigung vorlag. Diese landete erst tags darauf in der Gemeindeverwaltung. Schmid hält, wie er später erklärte, die Höhe der Pacht für gerechtfertigt. Man sei zu Gesprächen mit dem Rennveranstalter bereit. Auch Baden Racing kündigte an, eine gemeinsame Lösung finden zu wollen.

