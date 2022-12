Winterzauber-Renntag

Saisonfinale in Iffezheim: Zuschauer erwartet erstmals Galopp im Advent

Eine Premiere steht am kommenden Samstag in Iffezheim an: Erstmals endet die Saison auf der Galopprennbahn mit einem Renntag im Dezember. Besucher erwartet außerdem Glühweinduft und Lichterglanz.