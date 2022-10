Mal strömender Regen, mal Sonnenschein: Das Wetter zeigte sich beim Sales-&-Racing-Festival in Iffezheim wechselhaft. Trotzdem wetteten die Besucher fleißig. Außerdem kamen Rennpferde unter den Hammer. Dabei ging es um Millionen-Beträge.

Freiluftveranstaltungen stehen und fallen mit dem Wetter. So durchwachsen wie die Große Woche verlief auch das vorletzte Rendezvous mit dem großen Gras-Rennsport inklusive Versteigerung. Zwei Tage Regenwetter und die Rückkehr des Sommers warteten auf die Besucher des jeweils zwei Renn- und Auktionstage umfassenden Sales-&-Racing-Festivals in Iffezheim.

17 Galopprennen mit einer Gesamtdotierung von 547.000 Euro gab es dort zu erleben. Am Freitag waren Regenschirme sehr gefragt, denn es goss zeitweise in Strömen. Die Freunde des Galoppsports kamen dennoch voll auf ihre Kosten. 2.900 Zuschauer erlebten beim feuchten Auftakt auf der Galopprennbahn das mit 200.000 Euro höchstdotierte BBAG-Auktionsrennen Deutschlands. Der Wettumsatz in den insgesamt sieben Prüfungen des ersten Renntages belief sich nach Angaben der Veranstalter von Baden Galopp auf 275.424 Euro.

Förderverein zählt jetzt 500 Mitglieder

Freuen durfte sich am ersten Renntag des Herbstmeetings auch der Förderverein Baden Galopp Iffezheim. Sein Ziel, bereits während der Großen Woche die Mitgliederzahl auf 500 zu erhöhen, hatte der Verein zwar nicht erreicht. „Doch pünktlich zum Auftakt des Sales-&-Racing-Festivals hat es geklappt“, verkündete der stellvertretende Fördervereinsvorsitzende Martin Kronimus am Freitag.

Nach dem letzten Rennen begann auf dem benachbarten Auktionsgelände die Herbstauktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG), die am rennfreien Samstag bei Regen fortgesetzt wurde. Von 400 Vollblütern im Katalog blieben nach den Streichungen 338 übrig. Neben Jährlingen waren auch Mutterstuten, startfertige Rennpferde und Fohlen im Angebot.

Am Sonntag kommen nach Iffezheim mehrere tausend Besucher

Nach BBAG-Angaben konnten 235 Pferde in 18 Länder verkauft werden. Der Gesamtumsatz belief sich nach den beiden Auktionstagen auf 2,34 Millionen Euro; 2021 waren es 2,775 Millionen Euro. Der Durchschnittspreis lag bei 10.002 Euro, 2021 betrug er noch 12.613 Euro.

Am Sonntag blinzelte des Öfteren die Sonne hinter den Wolken hervor und strahlte bei milden Temperaturen mit 6.550 Rennbahnbesuchern Rennbahnbesuchern um die Wette. Wer früh dran war, konnte bereits morgens bei einem Abstecher aufs Auktionsgelände eine von Daniel Delius moderierte Hengstparade miterleben.

„Quantanamera“ ist Winterkönigin

Die BBAG präsentierte dort vor rund 350 Zuschauern zuerst die Deckhengste Counterattack, Isfahan und Japan. Dann kam der nach einem italienischen Dichter des 16. Jahrhunderts benannte Superstar Torquator Tasso in den Führring. Der Adlerflug-Sohn, Galopper des Jahres 2020, Arc de Triomphe-Sieger 2021 und Arc-Dritter 2022, verdiente in seiner Rennbahnkarriere 4,22 Millionen Euro und geht jetzt in die Zucht.

In den zehn Galopprennen, die sich auf dem Hippodrom anschlossen, klingelten noch einmal die Wettkassen. Der Rennveranstalter rechnete mit einem Gesamtwettumsatz von rund 800.000 Euro, den er auch erreicht haben dürfte. Mittags hatte die neue „7 gewinnt!“-Wette ihre Feuertaufe, bei der sieben Sieger in sieben Rennen zu tippen waren.

Das Finale ging mit zwei Gruppe-III-Rennen – dem BBAG Preis der Winterkönigin mit der strahlenden Siegerin „Quantanamera“ und der „The Länd Trophy“ – über die Bühne. Für Oktoberfest-Stimmung und Wiesn-Atmosphäre sorgten diverse Aktionen auf dem Rennplatz. So kamen frühe Besucher eine Stunde lang in den Genuss von Freibier. Dazu spielte das mobile Frauen-Trio „Munich Allstars“ moderne Popmusik gepaart mit zünftigen Festzeltklängen.

Zu Weihnachten gibt es noch einmal einen Renntag

Vom Kräftemessen beim Hau-den-Lukas über ein Gewinnspiel und eine Fotoaktion bis hin zum Trachtenwettbewerb für Männer, Frauen und Kinder reichte am „Oktoberfestsonntag“ das Angebot im Rahmenprogramm. An Lederhosenträgern und Dirndln herrschte kein Mangel.

War früher mit dem Sales-&-Racing-Festival die Iffezheimer Rennsaison beendet, so wird es in diesem Jahr erstmals noch einen vorweihnachtlichen Winterzauber-Renntag am Samstag, 3. Dezember, geben. Der Eintritt ist frei. Geplant sind sieben Rennen und im Anschluss ein „After-Race-Weihnachtskonzert mit der Band „Sonrise“.

Begleitet wird der letzte Renntag des Jahres von einem Weihnachtsmarkt auf dem Rennplatz, der am Sonntag, 4. Dezember, fortgesetzt wird. Event-Partner ist die SüMa Maier Veranstaltungs-GmbH, die vom 5. Januar bis 5. Februar 2023 erstmals einen großen „Winter-Zauber“-Markt auf dem Parkgelände des Iffezheimer Rennplatzes veranstalten wird.