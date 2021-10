Schiffe können nach der Havarie endlich wieder auf dem Rhein fahren

Um 15.55 Uhr kam am Samstag die erlösende Nachricht: Die Rheinschifffahrt fährt wieder. Über 50 Schiffe hatten tagelang bei der Staustufe Iffezheim, rund 25 weitere im Stadthafen Karlsruhe festgelegen, nachdem sich am Montag und am Dienstag bei Karlsruhe-Daxlanden zwei Schiffe festgefahren hatten.

Eine fast schon gespentische Kulisse entstand am Rhein bei Karlsruhe, als in der nebligen Luft Schiff um Schiff in Warteposition gebracht wurde. In teilweise drei Reihen nebeneinander waren die Frachter an beiden Uferseiten festgemacht. Wie lange die Sperrung nach der Havarie der beiden Schiffe andauern würde, konnte tagelang keiner genau sagen.

Zwar waren die beiden Schiffe schon am Dienstag freigeschleppt worden, aufgrund der entstandenen Untiefen, die bei der Bergung entstanden waren, ging am Unfallort trotzdem erstmal nichts mehr.

„Ein paar Leute von den Schiffsbesatzungen waren schon bei mir, haben gegessen oder sich Bier geholt.“ Doch wirklich sprechen habe die Wirtin vom Rheinstüble, das sie seit 22 Jahren unmittelbar neben der Staustufe betreibt, nicht können.

Schiffe aus vielen Ländern müssen auf dem Rhein warten

Der Blick auf die große Flotte, die hier eine Zwangspause einlegen musste, ließ die Gründe dafür erahnen. Schiffe aller Nationen, aus den Niederlanden, selbst aus Finnland und Rumänien, hatten hier festgemacht. Während bei Hagenbach unter Hochdruck an der Schaffung einer Notfahrrinne gearbeitet wurde, war hier alles zum Stillstand verdonnert.

Auch als sich am Samstagnachmittag die Kunde Bahn brach, dass es gelungen sei eine Notfahrrinne zu schaffen, blieb es ruhig ringsum. In den Kommandobrücken wurde indessen Aktivität entfaltet.

Doch eine echte Entwarnung gab es längst noch nicht, wie Marc Hannig, Chef des Wasser- und Schifffahrtsamtes, auf Anfrage wissen ließ. Die Fahrrinne, die sonst 92 Meter Breite misst, hat nun einen ausgetonnten Durchlass von 45 Metern. „Die Tonnen sind teilweise sogar beleuchtet, damit die Rinne ganz klar gekennzeichnet wird.“ Für Begegnungsverkehr zu eng. Das bedeutet Einbahnverkehr, der vor Ort geregelt werden muss. Und für die Beteiligten in den kommenden Tagen noch eine Menge Herausforderungen nach sich ziehen wird.